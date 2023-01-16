В МИД РФ заявили о невыполнимых требованиях для въезда россиян в ЕС

Ряд стран Евросоюза, формально не запрещающие въезд российским туристам, выдвигают заведомо невыполнимые условия выдачи виз. Об этом заявил статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов.

Эти страны, по его словам, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что «крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций», передает ТАСС.

Дипломат констатировал, что страны ЕС свели к минимуму оформление россиянам многократных виз.

Он напомнил, что россиянам запрещен въезд с туристическими целями в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.

Страны Запада «ужесточают условия въезда для российских туристов вплоть до полного прекращения выдачи им шенгенских виз», – заключил Иванов.

Напомним, Евросоюз с 12 сентября 2022 года приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Визовый сбор вырос с 35 до 80 евро, а максимальный срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней. Кроме того, у туристов могут потребовать предоставить дополнительные документы. При этом некоторые страны ЕС прекратили выдавать туристические визы россиянам.

Москва, Наталья Петрова

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