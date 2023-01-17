Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации

Глава Минобороны России Сергей Шойгу посетил зону специальной военной операции на Украине. Министр проинспектировал штаб группировки войск «Восток» и «заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова по текущей обстановке и действиям группировки войск, командующих на других направлениях». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Шойгу также «заслушал командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях», – отметили в ведомстве.

Особое внимание глава Минобороны обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в СВО, «организацию фортификационных работ и «созданию условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений», – говорится в сообщении.

Министр обороны вручил военнослужащим государственные награды и поблагодарил их за самоотверженность и героизм. «Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы», – отметил Шойгу.

В предыдущий раз министр инспектировал подразделения в зоне спецоперации 22 декабря. Он проверил условия размещения личного состава и техники, заслушал командиров подразделений и пообщался с военнослужащими.

Москва, Наталья Петрова

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