«Юбилейный» 10-й пакет антироссийских санкций будет направлен на исключение «лазеек» в ранее принятых мерах

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Международном экономическом форуме в Давосе во вторник, 17 января, заявила о намерении Евросоюза ввести 10-й пакет санкций против РФ, который будет в основном направлен на закрытие лазеек в ранее принятых антироссийских мерах, – сообщает телеканал CNN.

В эфире телеканала Фон дер Ляйен заявила: «Будет десятый раунд санкций против России. Новый пакет мер будет в основном направлен на то, чтобы закрыть лазейки, покончить с обходами санкций, а также на массовые последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза».

Давос, Иван Бабурин

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