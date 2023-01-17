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NewDayNews.ru

Вторник, 17 января 2023, 20:14 мск

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«Юбилейный» 10-й пакет антироссийских санкций будет направлен на исключение «лазеек» в ранее принятых мерах

Фото: twitter.com/vonderleyen

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Международном экономическом форуме в Давосе во вторник, 17 января, заявила о намерении Евросоюза ввести 10-й пакет санкций против РФ, который будет в основном направлен на закрытие лазеек в ранее принятых антироссийских мерах, – сообщает телеканал CNN.

В эфире телеканала Фон дер Ляйен заявила: «Будет десятый раунд санкций против России. Новый пакет мер будет в основном направлен на то, чтобы закрыть лазейки, покончить с обходами санкций, а также на массовые последствия для тех, кто обходит санкции Евросоюза».

Давос, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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