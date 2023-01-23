Новые санкции ЕС могут коснуться «Росатома» и Белоруссии – глава МИД Литвы

В десятый санкционный пакет ЕС могут войти ограничения против «Росатома» и всей российской атомной отрасли, ряд секторальных и персональных санкций. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Кроме того, по его словам, санкции против России и Белоруссии могут объединить, чтобы не допустить обход ограничений.

Дипломат заявил, что переговоры по новому санкционному пакету продолжаются.

«Могу только сказать, что там есть фамилии лиц, некоторые секторальные санкции. Уже не надо надеяться на очень большие шаги, потому что мы видим, что процесс все усложняется… Мне лично очень важно, чтобы мы вернулись к дискуссии, которая была и раньше, по поводу «Росатома». Вообще, против всего сектора атомной энергетики и ее основного предприятия «Росатом» действительно можно ввести санкции», – приводит слова Габриелюса «Прайм».

Также он сообщил, что есть идея объединить санкции против Минска с санкциями против Москвы, чтобы закрыть «пути для попадания товаров в Россию через Белоруссию». ««Это было бы правильно, потому что есть тенденции, когда санкции, возможно, можно обойти, пользуясь теми исключениями, которые предоставляются Белоруссии», – сказал министр.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что десятый пакет санкций против РФ будет в основном направлен на закрытие лазеек в ранее принятых антироссийских мерах. В ЕС рассчитывают закончить работу над рестрикциями до годовщины начала специальной военной операции России.

Польша и Литва хотят добиться введения санкций на российский ядерный сектор, запрета на ряд СМИ, отключения большего числа банков от SWIFT и ограничения экспорта российских алмазов.

Между тем, глава Евросовета Шарль Мишель сегодня признал, что принятие новых санкций против РФ станет трудным процессом. В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил в своих соцсетях, что предлагать десятый санкционный пакет – это «огромная ошибка». По его словам, ограничительные меры «ведут Европу в тупик с точки зрения экономики, политики и безопасности».

Москва, Наталья Петрова

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