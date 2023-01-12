ЕС ускорил подготовку десятого пакета санкций против России

Евросоюз активизировал работу над десятым пакетом антироссийских санкций, сообщил депутат Европарламента от Польши Анджей Садось. Подробности держатся в секрете, чтобы Россия не успела подготовиться к новым ограничениям.

«Работа действительно ускорилась. Польша, входящая в группу стран-единомышленников, в настоящее время вносит предложения о новых санкциях. Усиление существующих ограничений также является постоянным процессом», – сказал Садось агентству РАР.

По его словам, евродепутаты хотят закончить работу над санкциями до годовщины начала специальной военной операции России.

Брюссель настаивает на сохранении подробностей в тайне ради эффекта неожиданности. Но один из евродепутатов признался, что на обсуждение вновь вынесен вопрос об ограничении экспорта российских алмазов, который приносит казне РФ 4,5 млрд евро.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что новые санкции коснутся и поддерживающих Россию стран: Ирана и Белоруссии. Ограничения планируется ввести в сфере военного сотрудничества и синхронизировать их с санкциями, действующими в отношении России.

Представители Венгрии уже выразили несогласие с некоторыми именами, которые предложено внести в черный список. Европарламент готов пойти на ухудшение отношений с венгерскими властями, добавил источник агентства.

16 декабря девятый пакет антироссийских санкций вступил в силу. В него вошли ограничения на экспорт товаров двойного назначения, ряда технологий, запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников и другие.

Запад усиливает санкционное давление на Россию в связи с ситуацией на Украине. 24 февраля Россия начала СВО по защите населения Донбасса. В сентябре по итогам референдума в состав РФ вошли освобожденные территории Запорожья, Херсонщины, Донецкой и Луганской народных республик.

Варшава, Наталья Рязанова

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