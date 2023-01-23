Ближайшие две-три недели будут решающими в конфликте на Украине – глава Евросовета

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ближайшие 2-3 недели будут решающими в конфликте в Украине. Они во многом «определят наше будущее», – полагает европейский функционер.

«Ближайшие недели, две или три, являются решающими. Многое из того, что произойдет в 2023 году, зависит от ближайших недель, это то, что определит наше будущее», – заявил глава Евросовета в интервью испанской газете El Mundo.

Также он заявил о необходимости продолжать поддержку Киева.

Касаясь антироссийских санкций, Мишель признал, что следующие шаги по принятию рестрикций против России будут трудными. По его словам, у ЕС есть инструменты по дальнейшему давлению на Кремль, но «следующие шаги будут трудными».

Ранее представитель Главного управления украинской разведки Вадим Скибицкий высказал мнение, что решающим моментом в украинском конфликте станут весна и начало лета. По его словам, о первых признаках «окончания войны» можно будет говорить, когда весна и первые месяцы лета будут позади.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»