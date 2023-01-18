Путин пообещал отсрочку от призыва на военную службу работникам ОПК

Власти рассматривают возможность предоставить работникам оборонно-промышленного комплекса отсрочку от призыва на срочную службу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге. По его словам, вопрос об отсрочке от службы гражданам призывного возраста, работающим в сфере ОПК, будет решен в ближайшее время.

«Что касается призывников, которые призываются на срочную службу. С учетом того, что оборонка сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены, и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас мы изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу», – сказал глава государства.

«Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет решен», – добавил Путин.

Президент РФ при этом напомнил, все работники «оборонки» не подпали под частичную мобилизацию. «В целом по экономике, как Минобороны докладывало, это примерно 830, по-моему, тысяч человек», – сказал Путин.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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