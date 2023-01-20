В Германии заявили об окончательной потере Украиной своих изначальных границ

Украина не сохранится в своих изначальных границах – делить ее будут всем миром. Такое заявление высказал экс-депутат бундестага Германии, член немецкой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

Политик полагает, что в настоящий момент судьба Украины уже предрешена. «Восстанавливать страну придется всем миром и делить ее, скорее всего, тоже будут всем мировым сообществом», – цитирует Гердта РИА «Новости».

По его словам, Украина потеряла возможность сохранить территориальную целостность страны, отказавшись от переговоров по указке из Вашингтона.

Гердт добавил, что украинский конфликт «должен быть завершен до конца», поскольку его заморозка «будет вести только к эскалации». Будущее Украины будет решаться на послевоенной конференции, убежден он.

Накануне внешнеполитический спикер фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Петр Быстрон предостерег от поставок Украине танков Leopard 2. В ходе дискуссии в немецком парламенте по вопросу возможной передаче Украине танков Leopard он заявил парламентариям, что однажды «ваши деды вместе с Мельниками и Бандерами попытались отправить немецкие танки на Украину, теперь русские танки стоят в Берлине». Надо отметить, что два Т-34 установлены на территории мемориала павшим советским воинам рядом со зданием бундестага.

По мнению политика, Киев не может одержать военную победу над Россией. Он назвал США главным выгодополучателем от украинского конфликта.

Берлин, Наталья Петрова

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