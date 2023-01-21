Медведев назвал спецоперацию на Украине «новой Отечественной войной»

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сравнил военную спецоперацию на Украине с «новой Отечественной войной», в которой российская армия одержат победу «как в 1812 и 1945» годах.

«Молодец все-таки этот Боррель с потухшим лицом. Вспомнил, что наша страна победила Наполеона и Гитлера. Заметьте, это он сам провел аналогию. Соответственно, укронацисты и Западная Европа – прямые наследники тех, кто воевал с Россией. И война, стало быть, с ними новая Отечественная. И победа будет за нами. Как в 1812 и 1945-м», – написал он в своем телеграм-канале.

Так Медведев ответил на слова главы европейского дипломатии Жозепа Борреля, напомнившего о победе России над наполеоновской армией и гитлеровскими войсками. Накануне Боррель на церемонии вручения премии форума «Новая экономика» в Мадриде в очередной раз призвал продолжать поставлять вооружения Украине, поскольку Россия «привыкла бороться до конца, привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все». Он привел в пример победы над Наполеоном Бонапартом и Гитлером, заявив, что нельзя недооценивать Россию.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»