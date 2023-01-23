Япония намерена продвигать и санкции, и мирный договор с Россией

Власти Японии по-прежнему заинтересованы в заключении мирного договора с Россией, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в своей программной речи. Вместе с тем, Токио продолжит поддержку санкционного режима в отношении Москвы.

«Несмотря на сложную ситуацию в отношениях с Россией, наша страна по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров, с тем чтобы, решив территориальный вопрос, заключить мирный договор», – приводят слова премьер-министра «Известия».

Фумио Кисида и президент США Джо Байден договорились проводить санкционную политику в отношении России в связи с конфликтом на Украине. Политики провели переговоры 13 января во время визита японского премьера в Вашингтон. Кисида намерен показать свою поддержку киевскому режиму, посетив Киев в середине февраля.

Токио, Наталья Рязанова

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