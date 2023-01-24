Киев предложил Минску подписать пакт о ненападении – Лукашенко

Киевский режим предложил Минску заключить пакт о ненападении, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он напомнил, что Киев параллельно продолжает готовить боевиков.

Лукашенко отметил, что Белоруссии приходится крепко держать периметр как в воздушном пространстве, так и на земле, передает агентство БелТА.

«Не знаю, зачем это украинцам. С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно», – сказал белорусский президент во время совещания об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране.

В середине января Украина признала, что отвела часть войск на север страны, к границе с Белоруссией. Украинское посольство в Лондоне объяснило этот маневр опасением, что противник перекроет его связь с западными странами.

Минск, Наталья Рязанова

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