Украина отвела часть боевиков к белорусской границе

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко в четверг, 12 января заявил, что Киев отвел часть войск на север страны, – сообщает телеканал Sky News.

Отвечая на вопрос телеканала, не беспокоит ли Киев ситуацией на границе с Белоруссией, украинский посланник сказал: «Нам приходится держать войска на севере Украины, отвести их от линии фронта, чтобы быть уверенными, что они не придут и не попытаются перерезать линию, которая позволяет нам быть связанными с Западом».

Лондон, Иван Бабурин

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