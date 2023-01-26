СМИ увидели руку Запада в массовых отставках чиновников на Украине

Решение по отправке на Украину танков принято удивительно быстро после проведенной Киевом волны отставок, отметил обозреватель хорватского издания Advance Д. Марьянович. По его мнению, киевское руководство действовало по приказу Запада.

Украина вынуждена выполнять требования Запада, поскольку не может обойтись без его поддержки. И массовые увольнения не могли пройти без ведома союзников, написал обозреватель, уверенный, что список покинувших посты чиновников составляли за пределами Украины.

«Отчасти чистка стала неожиданностью, поскольку кадры вокруг президента Украины Владимира Зеленского казались весьма стабильными с начала вооруженного конфликта и ничто не выдавало, по крайней мере внешне, какой-то напряженности», – пояснил Марьянович.

По его мнению, решение кадровых вопросов можно было отложить до конца конфликта. Подозрения в коррупции не стали для Украины чем-то новым, поскольку страна «долгие годы считалась самой коррумпированной в Европе».

24 января сразу десять чиновников покинули свои посты добровольно или по решению руководства. В их числе главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА), Запорожской ОВА, Киевской ОВА, Сумской ОВА, Херсонской ОВА, замминистра обороны Вячеслав Шаповалов.

Москва, Наталья Рязанова

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