Новые регионы России переведут на московское время

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вскоре перейдут на московское время. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпромторга России. Сейчас время в новых регионах РФ отстает от московского на один час.
«В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время», – говорится в сообщении. Соответствующий законопроект уже внесен в правительство РФ.
В ведомстве в связи с этим отметили, что поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в ее состав четырех новых субъектов продолжается.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube