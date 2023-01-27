Новые регионы России переведут на московское время

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вскоре перейдут на московское время. Об этом сообщается в телеграм-канале Минпромторга России. Сейчас время в новых регионах РФ отстает от московского на один час.

«В ближайшее время ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время», – говорится в сообщении. Соответствующий законопроект уже внесен в правительство РФ.

В ведомстве в связи с этим отметили, что поэтапная синхронизация законодательства России после принятия в ее состав четырех новых субъектов продолжается.

Москва, Наталья Петрова

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