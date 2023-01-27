Кремль ответил на заявление Нуланд об условиях смягчения санкций

В Кремле не видят перспектив для переговоров с США по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд о готовности к смягчению антироссийских санкций, если Москва решит пойти на серьезные переговоры по Украине и вывести оттуда войска.

«По-прежнему ничего не просматривается. Эти заявления г-жи Нуланд, мы совершенно не склонны преувеличивать их значение, ничего нового сказано не было», – констатировал представитель Кремля.

Песков отметил, что «фактически был повторен набор тезисов, который свидетельствует об отсутствии какого-то маневра или гибкости позиции, которые, в свою очередь, диаметрально расходятся с нашей позицией».

Накануне Нуланд, выступая в американском сенате, заявила, что США готовы рассмотреть возможность смягчения санкций против России ради серьезных переговоров по Украине и вывода оттуда российских войск.

«В контексте российского решения вести переговоры серьезно и вывести свои силы с Украины и вернуть территорию, я бы, разумеется, выступала в поддержку и, считаю, госсекретарь Блинкен тоже выступал бы в поддержку снятия санкций», – сказала замгоссекретаря США. Речь идет о снятии персональных санкций с депутатов Госдумы.

Москва, Наталья Петрова

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