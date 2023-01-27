Путин поручил правительству добиться роста реальных зарплат, снизить бедность и повысить рождаемость в стране

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны добиться в 2023 году роста реальных зарплат, снижения бедности, увеличения рождаемости и продолжительности жизни. Такое поручение дано по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

В документе, опубликованном в пятницу , 27 января, на сайте Кремля, говорится: «Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и Банком России при реализации мер по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года уделить особое внимание достижению в 2023 году следующих целей и целевых показателей: … рост реальной заработной платы; снижение уровня бедности и неравенства населения по доходам; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; увеличение рождаемости».

В поручении главы государства, в том числе, говорится, что «правительство до 10 февраля 2023 года должно разработать и представить комплекс дополнительных мер, направленных на повышение рождаемости и поддержку семей, имеющих детей, предусмотрев оценку результативности этих мер, источники и объем дополнительного финансирования».

Также Путин поручил российскому кабмину осуществить ускоренную реализацию комплексной государственной программы РФ «Строительство», национальных проектов «Безопасные качественные дороги», а также «Жилье и городская среда».

Москва, Иван Бабурин

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