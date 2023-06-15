Минтруд намерен снизить уровень бедности до 6,5% к 2030 году

Минтруд нацелен на снижение уровня бедности в России до 6,5% к концу 2023 года. Показатель снижается три последние года, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«По итогам 2022 года бедность в нашей стране находится на отметке 9,8%. За последние три года мы видим динамику к снижению, и 9,8% очень хороший показатель с точки зрения соотнесения его с прошлыми периодами. Целевой ориентир для нас – к концу 2030 года достижение отметки в 6,5%», – сказал глава Минтруда в интервью «Россия 24».

Аналогичную позицию Котяков выразил в докладе во время «Парламентского часа» в Госдуме накануне. Министр сообщил, что снизился не только уровень бедности, но и неравенство в обществе.

«Снизилось социальное неравенство. Адресные меры поддержки позволили более чем на 40% повысить доходы тех, кто в 2021 году относился к числу 10% наименее обеспеченных граждан», – говорится в докладе. Текст опубликован на сайте министерства.

По данным Росстата, в I квартале 2023 года 13,5% россиян имели доходы ниже границы бедности, которая установилась на уровне 14 026 рублей. В численном выражении за чертой бедности находятся 19,6 млн жителей России. В том же периоде 2022 года показатель составлял 20,9 млн человек, т.е. снизился за год менее чем на миллион.

Доклад главы Минтруда в Госдуме вызвал дискуссию. Депутат от партии «Справедливая Россия – За правду» Андрей Кузнецов отметил, что Россия движется к демографической катастрофе из-за низких доходов населения. Он связал высокое число абортов – 10 млн за последние 11 лет – с бедностью семей, которые не могут позволить себе растить детей.

Москва, Наталья Рязанова

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