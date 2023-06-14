Страх нищеты: депутат Госдумы назвал причины демографической катастрофы в России

Россия движется к демографической катастрофе в результате системных проблем, в том числе, низких доходов населения и превращения социального министерства в «кассира». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Андрей Кузнецов сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента в ходе правительственного часа с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым.

«Объективно говоря, мы движемся к демографической катастрофе. Находимся в яме демографической. И те меры, которые мы предпринимаем, все осознают, что они недостаточные. А почему меры недостаточны? Вот здесь уже место для политики и для определения приоритетов. Надо отвечать на вопрос семье молодой – а зачем нам рождать детей? Следом за этим вопросом начинается констатация факта, что многодетная семья – сегодня равна многобедная. То есть – добровольное возложение на себя дополнительных немалых расходов с непонятными результатами и целями. Для чего? Это вопросы идеологии», – заявил Кузнецов.

Парламентарий обратил внимание, что в основе нынешней российской системы соцзащиты лежат неверные данные, и «мы с вами прекрасно об этом знаем». «Давайте посмотрим честно. У нас прожиточный минимум (ПМ) на 2023 год – это просто цифра, это не расчет никакой. Это просто прогнозная цифра. Не буду говорить, что она взята с потолка, но она не в результате никаких формул и расчетов, – это просто утвержденная прогнозная цифра. Вот так решило государство, мы с вами за это проголосовали. Вот это параметр, от которого мы все пляшем. И после этого определяем: борьба с бедностью позитивно идет или отрицательно? Ну, конечно, она будет позитивно идти и сокращаться будет бедность, если мы поставили себе такой параметр. Ну, давайте сразу поставим, что граница бедности 5 рублей в день и объявим о победе в борьбе с бедностью в России, и все будет здорово. Ну не будет так!» – подчеркнул он.

«Тот курс, который взяло нынешнее министерство – конечно, это позиция правительства, не отдельно взятых чиновников, это понятно. Но курс следующий – управления социальной политикой не происходит. То есть – у нас министерство превратилось в министерство-кассира. Они хорошо кассируют – из того, что у них есть, они готовы раздать. Мы с вами видели это и в пандемию, и в другие периоды – все здорово, и учет ведется, и раздается всё хорошо. Но проблема-то другая. Демография – это как раз та цель, которая не может решаться методом кассирования. Это стратегическая цель, поэтому требуется управление социальной политикой», – считает депутат.

При этом Кузнецов констатировал, что у социального министерства сегодня, по большому счету, главный механизм управления только прожиточный минимум – граница бедности. «Если мы подходим к этому с позиции сколько доходов у гражданина, мы никогда не решим эту проблему. Потому что статистика показывает, посмотрите Росстат – у нас в целом прожиточный минимум растет вместе с инфляцией. Мы поправляем все время, но отправная-то точка прожиточного минимума – что означает… Только доходы, а расходная часть не принимается во внимание, как бы мы ни говорили, что параметр границы бедности, вот он взят декабрьский 2020 года… Почему декабрь 2020 года должен быть мерилом борьбы с бедностью для нашей страны в последующий период? Никто на эти вопросы не отвечает. И опираясь на эту цифру – границу бедности, определенную в декабре 20-го, мы делаем выводы об успешности борьбы с бедностью, о том, что у нас идет рост благосостояния. Кстати говоря, министерство отмечает, что прямая корреляция между доходами граждан и рождаемостью. Действительно, она прямая, но при таком прожиточном минимуме, при таких ориентирах, мы с вами будем с завязанными глазами, не увидим реальности никогда», – полагает «эсер».

Парламентарий обратил внимание на еще один аргумент Минтруда РФ в оправдание сокращения рождаемости – женщин фертильного возраста стало меньше. «Я вам приведу другие цифры, коллеги. За последние 11 лет более 10 млн абортов в нашей стране. Это говорит о том, что с женщинами фертильного возраста у нас все в порядке. Как бы ни сокращалась эта цифра, но пока хватает и проблема в другом. Проблема в том, что они принимают решение убить эту нерожденную жизнь, потому что боятся, потому что этот страх у них нищеты, к сожалению, сегодня превалирует над всей демографической политикой. И вот над этим нам всем необходимо поработать… Речь идет о приоритетах. То есть – выделять надо радикально бОльшие суммы, и надо думать откуда их брать», – заключил Кузнецов.

Москва, Мария Соколова

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