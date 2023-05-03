Каждый десятый житель России оказался за чертой бедности

Доля малоимущих в России составляет 9,8%. Это минимальный показатель за последние почти 30 лет. Как пояснили в Росстате, сократить число бедных удалось благодаря адресной поддержке менее обеспеченных групп населения.

По уточненным данным, в 2022 году за чертой бедности находилось 14,3 млн россиян, или 9,8% населения. Это на 1 млн человек, или 0,7 п.п., ниже первоначальной оценки Росстата, опубликованной в марте 2023 года. С 1992 года показатель ни разу не опускался ниже 10%. Наиболее близкие значения уровня бедности фиксировались в 2012 году: тогда к малоимущим относилось 10,7% россиян, или 15,4 млн человек. По сравнению с 2021 годом доля малоимущего населения страны сократилась на 1,7 млн человек, или на 1,2 п.п, пишет РБК.

Сумма, необходимая для доведения доходов малоимущего населения до границы бедности, или так называемый совокупный дефицит денежного дохода, в 2022 году составил 690,2 млрд рублей. Сама граница бедности по итогам 2022 года пересмотру не подвергалась и составила 13 545 рублей.

Лидером среди всех регионов по доле малоимущего населения оказалась Ингушетия. На втором месте находится Тува. Прирост бедных был также зафиксирован в Хакасии и Адыгее.

Росстат уточнил данные, так как была получена дополнительная информация из административных источников, банковская статистика, а кроме того, пришли сведения об обороте розничной торговли и общественного питания.

Согласно национальным целям развития России, к 2030 году уровень бедности в стране должен снизиться до 6,5% населения.

Москва, Зоя Осколкова

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