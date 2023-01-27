Кадыров о сожжении Корана: Почти все европейские страны являются приверженцами сатанизма

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в пятницу, 27 января, по поводу сожжения Корана в столице Дании заявил, что «сатанизм и нацизм в европейских странах прикрывается «свободой слова».

В своем Telegram-канале Кадыров написал: «Маски сорваны. Теперь уже нет никаких сомнений, что почти все европейские страны являются приверженцами сатанизма. В Копенгагене снова сожгли священный Коран. Сатанизм и нацизм в этих странах теперь прикрываются «свободой слова».

«Так же, как и столетие назад, только Гитлер прикрывался взращиванием чистой расы и очищением общества. И как бы сейчас европейские лидеры ни пытались отдалиться от такого сравнения, оно налицо – в Европе растёт такая же фашистская чума, как и в прошлом столетии. …Сейчас это стало настолько частым и систематическим, что никаких сомнений быть не может: Европа разжигает религиозную вражду намеренно и нарочито, причем провокационными методами, чтобы подтолкнуть мусульман защитить священное Писание любой ценой и затем обвинить их в преступлении», – подчеркнул глава Чечни.

Кроме того, Кадыров отметил, что «их нельзя обидеть какими-либо ответными действиями. Назвать их немужчинами? Они это только приветствуют. Сжечь флаг страны? Так уже сожгли, им плевать на собственный флаг. Осквернить что-то святое для них? А оно есть – «что-то святое» – для них?»

«Для себя я нашёл способ и хочу довести до каждого сатаниста Европы: каждый раз, когда вы оскорбляете нашу религию карикатурами и сжиганием Корана, мы только сильнее и сильнее убеждаемся в том, что натовцев надо давить любыми силами и средствами. Европа – это НАТО. И сейчас натовские псы разбросаны по всей линии соприкосновения на Украине, где мы давим эту сатанистскую мразоту. Вы посягаете на святое из-за спецоперации на Украине? Что ж, я давно называл эту войну священной для мусульман, а сейчас сомнений не осталось никаких. Маски сорваны», – заявил глава Чеченской республики.

Грозный, Иван Бабурин

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