Шведская полиция разрешила сжечь Коран у мечети

Полиция Стокгольма разрешила провести акцию с сожжением Корана у мечети. Об этом сообщает Шведское радио.

Административный суд Стокгольма пришел к выводу, что для отказа от общественно собрания требуется весомая причина. Правоохранители уступили вердикту суда и разрешили провести акцию в первый день праздника Курбан-байрам.

В полиции посчитали, что сожжение священного писания не несет угрозы безопасности и не нарушает общественный порядок.

В январе 2023 года лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан публично сжег Коран перед зданием дипмиссии Турции. В своей речи политик раскритиковал турецкого президента Тайипа Эрдогана. Разгорелся международный скандал.

Стокгольм, Зоя Осколкова

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