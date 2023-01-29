Адмирал НАТО заявил о готовности альянса к конфронтации с Россией

Североатлантический альянс готов к конфронтации с Россией. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр в интервью португальскому изданию RTP.

Военачальник выступает за «военную экономику мирного времени». По его мнению, промышленное производство стран блока должно быть переориентировано на военную сферу, а приоритетом НАТО Бауэр назвал перевооружение.

При этом адмирал признал, что альянс утратил монополию на военную инициативу. Он считает, что в нынешнем конфликте стратегические цели Москвы выходят за пределы Украины. По мнению Бауэра, Россия якобы намерена вернуться в границы Советского Союза.

Стоит отметить, что российские власти неоднократно указывали на то, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию с РФ, так как в дальнейшем расширении блока нет никакой пользы для гарантий безопасности Европы. В Москве подчеркивали, что всегда готовы к открытому диалогу с НАТО, но только если Запад откажется от курса на милитаризацию европейского континента.

Брюссель, Зоя Осколкова

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