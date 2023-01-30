Эрдоган: Турция по сделке с США не получила ни истребители F-35, ни уплаченные $1,4 млрд

Вашингтон обещает Анкаре новую сделку по военным самолетам ради вступления Финляндии и Швеции в НАТО, но не выполнил уже оплаченную поставку. Турция не получила ни истребители F-35, ни уплаченные за них денег, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее Вашингтон исключил Анкару из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских комплексов ПВО С-400.

«Сейчас мы ведем переговоры по поводу поставок F-16, но нам отказывают. Нам обещали самолеты F-35, но не сдержали слово. Хотя мы заплатили около 1,4 млрд долларов. Самолетов нет, и деньги не возвращены. Мы всегда держим свое слово и ожидаем этого от наших партнеров»», – цитирует президента агентство «Анадолу».

Турция выступила против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще на этапе подачи заявок. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что одобрение Турцией новых вероятных членов альянса помогло бы сделке о покупке F-16.

Анкара, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»