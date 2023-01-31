Лавров получил послание от Блинкена через египетского коллегу

Госдеп передал российскому МИД послание по Украине через египетского коллегу. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что в депеше были очередные призывы «уйти и прекратить».

Глава МИД Египта Самех Шукри рассказал журналистам о послании из Вашингтона для Москвы. Его оставил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Египет для передачи российскому коллеге.

«Господин министр передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю», – сказал Лавров во время пресс-конференции.

Российский министр подчеркнул, что Москва открыта для любых серьезных предложений по урегулированию сложившейся на Украине ситуации «в ее всеобъемлющем контексте». Но послание из Вашингтона не содержало новых тезисов.

«Мы услышали в очередной через от господина министра переданное послание о том, что Россия должна прекратить, Россия должна уйти и тогда все будет хорошо», – цитирует Лаврова ТАСС.

Политолог спрогнозировал, что весной цели Киева и Вашингтона разойдутся, и Украину могут насильно усадить за стол переговоров. В Пентагоне признали, что Киев в 2023 году вряд ли сможет вытеснить российские силы с нынешних позиций. В Берлине судьбу Киева назвали решенной, а границы страны по состоянию на 1991 год – недостижимыми.

Москва, Наталья Рязанова

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