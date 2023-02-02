Австрия объявила о высылке четырех российских дипломатов

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сообщил австрийский МИД в своем твиттере.

Вена высылает двух дипломатов из посольства России за «совершение действий, несовместимых с их дипломатическим статусом». Они были объявлены «нежелательными лицами в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях», – говорится в сообщении.

Кроме того, персонами нон грата объявлены два дипломатов из числа представителей постоянного представительства России при ООН из-за «деятельности, несовместимой с Соглашением о штаб-квартире». В связи с этим австрийские власти попросили их покинуть территорию республики.

В МИД подчеркнули, что четверо российских дипломатов должны покинуть Австрию в течение недели, то есть к 8 февраля.

Вена, Наталья Петрова

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