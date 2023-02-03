Фон дер Ляйен: Десятый пакет антироссийских санкций будет объемом в 10 миллиардов евро

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Украина в Киеве в пятницу, 3 февраля, заявила, что десятый пакет санкций Евросоюза в отношении России, который Брюссель, подразумевает ограничения на €10 млрд.

СМИ со ссылкой на запись выступления фон дер Ляйен, распространенной пресс-службой ЕК, сообщают, что еврочиновница сказала следующее: «Десятый пакет санкций в пути, он будет объемом в €10 млрд. Это будет снова масштабный пакет. Новый пакет ЕС также закроет пробелы, которые есть в предыдущих пакетах санкций. Его планируется ввести к 24 февраля к годовщине начала конфликта на Украине».

Кроме того, глава Еврокомиссии заявила, что «вступление Украины в Европейский союз будет зависеть от ее успехов в подготовке к этому шагу, никаких жестких сроков для вступления и даже для начала переговоров не существует».

Киев, Иван Бабурин

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