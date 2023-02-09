В десятом пакете санкций ЕС содержатся карательные меры против журналистов и блогеров РФ

Десятый пакет санкций Евросоюза будет включать ограничения против военных, а также блогеров и журналистов России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, предусмотрены новые экспортные запреты для российской продукции на 10 миллиардов евро.

Информацию о том, что новый пакет санкций готовится, подтвердил глава Евросовета Шарль Мишель. Также он добавил, что в ЕС считают законным использование замороженных российских активов «для восстановления Украины».

Симферополь, Валентин Карамазов

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