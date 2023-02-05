Евросоюз пригрозил Грузии санкциями после возобновления авиасообщения с Россией

Евросоюз призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным против России в авиационном секторе и не возобновлять авиасообщение с РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь Службы иностранных дел Еврокомиссии Питер Стано в ответе на вопросы грузинской Netgazeti о прямых рейсах между Россией и Грузией.

«Нам известно о недавних дискуссиях о возможном восстановлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией. Из-за российской незаконной агрессии против Украины ЕС ввел санкции против российской авиации и запретил полеты из России или через нее. ЕС призывает Грузию присоединиться к санкциям, введенным Евразийским союзом и другими странами в авиационной сфере против России, и сохранять бдительность в отношении любых возможных попыток обойти санкции», – подчеркнул Стано.

Представитель Еврокомиссии также подчеркнул, что санкционный режим ЕС предусматривает возможность введения санкций в отношении тех, кто участвует или поддерживает возможный обход санкций Брюсселя против России.

Как отмечает грузинское издание, Госдепартамент США также негативно отреагировал на возможное возобновление авиарейсов с Россией. В Вашингтоне заявили, что такое решение о поставит под угрозу введения санкций против компаний, которые будут обслуживать российские компании в грузинских аэропортах.

Тбилиси, Светлана Антонова

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