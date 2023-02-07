В конгрессе США выросло число сторонников передачи России части Украины

Почти половина представителей республиканской партии в конгрессе США выступила за передачу России части территорий Украины ради быстрого мира. Также растет число считающих, что Вашингтон слишком увлекся помощью Киеву, пишет Washington Post.

«Половина или более республиканцев теперь говорят, что страна делает слишком много ради помощи Украине либо что пора прекратить финансировать ее армию и точка», – говорится в статье. В апреле 2022 года такую позицию высказывали только 16% опрошенных.

Издание приводит данные нового опроса Института Гэллапа, согласно которому все больше конгрессменов поддерживают идею оставить России уже занятые территории.

«Наиболее поразительной является готовность Республиканской партии уступить территорию Украины во имя прекращения войны. 41% республиканцев были готовы одобрить сохранение территории за Россией ради прекращения войны, и 16% демократов верят в то же самое», – пишет издание.

Консервативный политический публицист Чарльз Ортел призвал Белый дом во главе с президентом США Джо Байденом устыдиться за ущерб, причиненный США в результате его внутренней и внешней политики. Публицист назвал главу государства, вице-президента и всю администрацию «посмешищами».

Вашингтон, Наталья Рязанова

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