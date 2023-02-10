Макрон раздумывает над тем, чтобы лишить Путина ордена Почетного легиона

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность лишения своего российского коллеги Владимира Путина ордена Почетного легиона, сообщает газета «Фигаро». Принять такое решение ранее его призывали некоторые французские политики и активисты.

Выступая после окончания саммита Евросоюза в Брюсселе, Макрон заявил, что это было бы «символическим, но важным вопросом». «Для меня нет запретов, но это не решение, которое я принял сегодня», – сказал президент Франции, добавив, что для этого необходимо подобрать «подходящий момент».

Накануне Макрон вручил орден Почетного легиона президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе его визита в Париж. «Это дань уважения Украине и ее народу», – написал он в своих соцсетях.

Орден Почетного легиона был учрежден в 1802 году Наполеоном Бонапартом для награждения за выдающиеся военные или гражданские заслуги перед Францией. Президент России Владимир Путин получил звание кавалера большого креста ордена Почетного легиона в 2006 году от президента Жака Ширака. Он является единственным россиянином, удостоенным этой награды.

Париж, Наталья Петрова

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