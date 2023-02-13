«Подумайте над поведением»: в КНР рассказали об аэростатах США в китайском небе

С января 2022 года 10 американских аэростатов появлялись в небе над Китаем, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он призвал Вашингтон задуматься над собственным поведением, прежде чем раздувать скандал.

«Американские высотные аэростаты более 10 раз незаконно пролетали над китайским воздушным пространством без одобрения китайских властей. Первое, что должны сделать США, – это задуматься о своем поведении, а не клеветать и провоцировать конфронтацию», – приводит слова дипломата Global Times.

Ван Вэньбинь подчеркнул, что США долгое время злоупотребляли технологическим преимуществом по части кражи секретов и проведения тайных операций по всему миру, в том числе на территории союзников. Поэтому Штаты заслужили статус «крупнейшего преступника-рецидивиста в области шпионажа».

Сбитый над Атлантикой воздушный шар стал причиной скандала между США и Китаем, которому принадлежал. Пекин настаивал, что аэростат выполнял научную миссию и залетел в воздушное пространство Штатов случайно. Вашингтон заявил, что аппарат был разведывательным.

За последние три дня американские ВВС сбили четыре неопознанных объекта: два у побережья Южной Каролины и над Аляской, один – в небе над канадским Юконом. Четвертый объект был сбит истребителем F-16 над озером Гурон на границе с Канадой.

Пекин, Наталья Рязанова

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