СМИ: Украина испытывает острый дефицит боеприпасов

Острый дефицит боеприпасов испытывают сейчас вооруженный силы Украины, – сообщает Financial Times.

Издание со ссылкой на источники в разведке одной из стран НАТО пишет, что «украинская армия тратит до пяти тысяч снарядов в день, – такое количество небольшие страны закупают на целый год. При этом армия России, по различным оценкам, расходует в четыре раза больше боеприпасов».

Отметим, что ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «текущие темпы расходования боеприпасов Украины во много раз выше наших нынешних темпов производства».

Киев, Иван Бабурин

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