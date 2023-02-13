СМИ: Украина испытывает острый дефицит боеприпасов

Острый дефицит боеприпасов испытывают сейчас вооруженный силы Украины, – сообщает Financial Times.
Издание со ссылкой на источники в разведке одной из стран НАТО пишет, что «украинская армия тратит до пяти тысяч снарядов в день, – такое количество небольшие страны закупают на целый год. При этом армия России, по различным оценкам, расходует в четыре раза больше боеприпасов».
Отметим, что ранее сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «текущие темпы расходования боеприпасов Украины во много раз выше наших нынешних темпов производства».
Киев, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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