Глава Минобороны Великобритании призвал Украину экономить боеприпасы

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал Киев экономнее расходовать боеприпасы. Об этом он заявил в интервью Times Radio.

Глава Минобороны отметил, что ВСУ в боевых действиях используют слишком большое количество боеприпасов. Он призвал Украину брать пример с военных НАТО, которые никогда не ведут бои, применяя подобную тактику.

«Русский или советский способ ведения боя состоит в применении очень тяжелых боеприпасов с массированными обстрелами. Мы на Западе и в НАТО никогда бой таким образом не ведем», – сказал Уоллес (перевод по ТАСС).

Министр обороны пояснил, что это одна из причин того, почему украинских военных обучают ведению боя по западному образцу.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Вооруженные силы Украины в настоящее время испытывают острый дефицит боеприпасов. Издание отмечало, что ВСУ тратят до 5 тысяч снарядов в день. Примерно столько небольшие страны закупают на целый год. При этом российская армия, по различным оценкам, расходует в четыре раза больше боеприпасов, указывает газета, ссылаясь на источники в разведке одной из стран НАТО.

Лондон, Наталья Петрова

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