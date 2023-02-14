WP: США готовят новый пакет помощи Украине и давят на Киев перед «переломным моментом» в боях

Администрация президента США Джо Байдена работает с конгрессом над одобрением прямой бюджетной помощи Украине в размере 10 млрд долларов. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на неназванных высокопоставленных чиновников американской администрации.

Кроме того, в Белом доме готовят очередной крупный пакет военной помощи Киеву и планируют ввести дополнительные санкции в отношении России. Ожидается, что об этом американская администрация объявит на следующей неделе.

Вместе с тем, как отмечает издание, официальные лица США усиливают давление на Киев, чтобы ВСУ вели боевые действия более активно и тем самым смогли бы добиться значительных успехов на поле боя. По мнению американских чиновников, для Украины наступает «переломный момент» в конфликте с Россией.

Несмотря на обещания поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», в Вашингтоне рассчитывают, что благодаря недавним пакетам помощи от США и союзников Киев сможет «решительно изменить ход боевых действий».

По мнению чиновников из администрации США, критический момент в украинском конфликте наступит этой весной, когда ожидается, что Россия начнет наступление, а Украина перейдет в контрнаступление, пытаясь вернуть утраченные территории.

В то же время в Белом доме полагают, что в будущем будет трудно добиваться от конгресса выделения тех же объемов финансовой и военной помощи, что и сейчас. Об этом сообщил газете высокопоставленный чиновник администрации Байдена. «Столько, сколько потребуется» относится к масштабу конфликта. Это не относится к объему помощи», – добавил собеседник издания.

Чиновник также заявил, что в американской администрации «продолжат пытаться внушить» украинским лидерам, что «мы не можем делать все вечно».

Как отмечает газета, все ранее предоставленные Украине пакеты помощи получали сильную двухпартийную поддержку, и «конгресс дал Белому дому больше, чем он просил». Однако это было тогда, когда палата представителей и сенат находились под контролем демократов.

В настоящее время «многие консерваторы в палате представителей, возглавляемой республиканцами, пообещали отказаться от поддержки», указывает издание. Кроме того, долгосрочный аппетит Европы к финансированию военных действий Украины остается неясным».

Вашингтон, Наталья Петрова

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