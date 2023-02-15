Россия созывает Совбез ООН по терактам на «Северных потоках»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в среду, 15 февраля, заявил, что Россия созывает 22 февраля заседание Совета Безопасности по диверсиям на газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток – 2», – сообщает ТАСС.

В своем Telegram-канале Полянский написал: «В свете новой информации относительно подрыва ниток газопровода «Северный поток» мы запросили на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск.) 22 февраля заседание Совета Безопасности ООН».

Следует отметить, что также 22 февраля в 15:00 по Нью-Йорку, возобновит работу спецсессия Генеральной Ассамблеи по ситуации на Украине, где планируется вынести резолюцию против России.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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