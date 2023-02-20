Госдума запросила у «Газпрома» расчет ущерба от взрыва «Северных потоков»

Комитет Госдумы по энергетике запросил у ПАО «Газпром» расчет ущерба от повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Компанию попросили добавить к расчету сумму упущенной выгоды, рассказал глава думского комитета Павел Завальный.

Запрос отправлен 16 февраля.

«Надеюсь, что в ближайшее время получим расчеты по экономическому и экологическому ущербу и по упущенной выгоде, по возможности восстановления газопроводов и их эксплуатации, а также по тем мерам, которые принимают компании», – приводит слова депутата «Дума-ТВ».

Завальный напомнил, что 50% газопровода принадлежит «Газпрому», остальное – европейским энергокомпаниям. Ремонт трубопроводов возможен, но его сложно осуществить технически.

В ночь на 26 сентября 2022 года около датского острова Борнхольм в Балтийском море случился взрыв, повредивший газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2». Следствие в Швеции пришло к выводу о диверсии.

Из трех веток трубопровода вытек весь газ, что приведет к повышению температуры на Земле. Специалисты заявили, что в развитии темпов глобального потепления это роли не сыграет.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил подсчитать экономический ущерб и оценить вред природе, причиненный в результате подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Политик заявил, что Россия планирует потребовать компенсацию с причастных лиц.

Москва, Наталья Рязанова

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