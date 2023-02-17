Россия представила проект резолюции Совбеза ООН о диверсиях на «Северных потоках»

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в пятницу, 17 февраля, заявил, что Россия представила проект резолюции Совета Безопасности по расследованию диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», – сообщает американская радиостанция WBAI.

В интервью радиостанции Полянский сказал: «Несколько часов назад мы представили проект резолюции Совета Безопасности ООН по созданию международной комиссии для расследования диверсий на «Северных потоках». Россия будет добиваться голосования по резолюции на следующей неделе».

В свою очередь, РИА Новости со ссылкой на источник в постпредстве сообщает, что в проекте резолюции Совбез просит генсека ООН в срочном порядке создать международную независимую комиссию по расследованию для проведения всестороннего и беспристрастного международного расследования всех аспектов диверсии на газопроводах.

«Резолюция призывает выявить исполнителей, спонсоров, организаторов и сообщников», – сообщил собеседник агентства.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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