Володин призвал подсчитать ущерб от подрыва «Северных потоков»

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил подсчитать экономический ущерб и оценить вред природе, причиненный в результате подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Он заявил, что Россия не собирается прощать этот урон причастным лицам.

Депутаты утвердили официальное обращение к Совету Безопасности ООН с требованием организовать международное расследование инцидента с трубопроводами. Решение принято по итогам расследования журналиста Сеймура Херша, который обвинил в теракте в Балтийском море военных США и Норвегии, действовавших по личному распоряжению президента США Джо Байдена.

«Давайте посчитаем, какой ущерб понесла наша компания, какой ущерб понесла природа – какой ущерб ей нанесен. Если европейские страны собираются прощать все это Байдену, пусть они между собой разбираются. Но мы-то не собираемся», – сказал Володин в ходе заседания нижней палаты парламента.

Он подчеркнул, что получить компенсацию – реальная задача. Поскольку Запад готов конфисковать замороженные российские активы и использовать по своему усмотрению, Россия может ответить зеркально.

«Мы заберем то, что полное имеем право в этом случае оставить у себя. И многое другое можно тоже брать и урегулировать таким же принципом на основе зеркальности», – цитирует спикера «Дума ТВ».

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»