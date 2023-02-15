Байден взорвал «Северные потоки», чтобы ФРГ не отказалась от санкций, но сам боялся своего решения – Херш

Президент США Джо Байден одобрил подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» из страха, что Германия перестанет поддерживать Украину и санкционную политику против России. Но решение далось ему непросто: дату диверсии переносили, а многие участники этой операции считали ее безумной, заявил журналист-расследователь Сеймур Херш.

Германия тормозила ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» по своей инициативе, а не в рамках антироссийских санкций. Поэтому Вашингтон боялся, что Берлин откажется от своего решения в преддверии зимы и поддержка Киева окажется под вопросом, сказал Херш в интервью Berliner Zeitung.

По данным его источника, подрыв «Северных потоков» намечался на июнь, но был отложен до сентября. Байден так нервничал из-за предстоящей диверсии, что приказал заложить управляемые заряды, которые можно активировать в любой момент. Взрывчатка пролежала под водой дольше положенного, поэтому взорвались только шесть из восьми зарядов.

Во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в феврале 2022 года у Байдена еще не было четкого плана, но и Госдеп, и Белый дом открыто угрожали Москве уничтожением «Северных потоков», напомнил Сеймур Херш.

Ранее Херш заявил со слов источника, что Байден лично одобрил подрыв «Северных потоков», а взрывчатку заложили во время учений НАТО. Госдума РФ намеревалась обратиться в ООН за расследованием ЧП на трубопроводах, но в организации заявили, что у ООН нет мандата для расследования взрывов на «Северных потоках».

Вашингтон, Наталья Рязанова

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