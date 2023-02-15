США не готовы сотрудничать с Россией в Арктике из-за СВО

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле на семинаре в аналитическом центре Уилсона, посвященном перспективам развития арктического региона в среду, 15 февраля, заявил, что Соединенные Штаты не видят возможностей для сотрудничества с Москвой в Арктике в обозримом будущем, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления чиновник Госдепа сказал: «Россия – важная держава в Арктике. Тем не менее наше с ней сотрудничество в регионе в обозримом будущем представляется невозможным. Наша позиция обусловлена продолжающейся спецоперацией России на Украине. США не считают, что Россия в ближайшее время изменит свое поведение».

Вашингтон, Иван Бабурин

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