российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 16 февраля 2023, 00:24 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

США не готовы сотрудничать с Россией в Арктике из-за СВО

Фото: ФГУП «Атомфлот»

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле на семинаре в аналитическом центре Уилсона, посвященном перспективам развития арктического региона в среду, 15 февраля, заявил, что Соединенные Штаты не видят возможностей для сотрудничества с Москвой в Арктике в обозримом будущем, – сообщают СМИ.

Во время своего выступления чиновник Госдепа сказал: «Россия – важная держава в Арктике. Тем не менее наше с ней сотрудничество в регионе в обозримом будущем представляется невозможным. Наша позиция обусловлена продолжающейся спецоперацией России на Украине. США не считают, что Россия в ближайшее время изменит свое поведение».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

В мире, Наука, Политика, Россия,