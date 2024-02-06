Россия может покинуть Арктический совет из-за конфликта интересов

Россия может выйти из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать интересам страны. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

В настоящее время совет функционирует «на самых малых оборотах», отметил дипломат. Председательствующая в Арктическом совете Норвегия пытается возобновить работу организации в полном формате, однако поддержки среди других участников не находит.

«Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», – рассказал Корчунов РИА «Новости».

Арктический совет был основан в 1996 году. В организацию входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Председательство перешло к РФ в мае 2021 года. В марте 2022 года западные страны – участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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