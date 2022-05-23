Военная активность НАТО в Арктике растет

НАТО нагнетает военную активность в Арктической зоне. Об этом заявил военный эксперт Виктор Литовкин. Он напомнил, что большинство «арктических государств» входят в Североатлантический альянс.

Накануне посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов выразил беспокойство в связи с тем, что Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий.

По словам Литовкина, эти тревоги обоснованы, пишут «Известия». В альянсе регулярно проходят обсуждения о противостоянии России в арктическом регионе, где в том числе регулярно проводятся военные учения НАТО.

Напомним, на днях стало известно о возможном расширении альянса, в частности, Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. В свою очередь президент России Владимир Путин отметил, что расширение блока носит искусственный характер. Организация выходит за рамки своего географического предназначения и пытается таким образом влиять на другие регионы.

Москва, Зоя Осколкова

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