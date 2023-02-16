На Байдена подали в суд за принятие бюджета с 45 млрд помощи Киеву

Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон подготовил иск о незаконном принятии бюджета США на 2023 год. Он уверен, что американский президент Джо Байден подписал документ в нарушение Конституции Штатов.

Бюджет на 1,7 трлн долларов на 2023 финансовый год предусматривает расходы в 45 млрд долларов на помощь Украине и 300 млн на противодействие России. При этом администрация Байдена воспользовалась законом о консолидированных ассигнованиях.

Пакстон подчеркнул, что палата представителей голосовала за применение закона об ассигнованиях, когда в зале находилось менее половины ее членов. Большинство парламентариев отдали свои голоса по доверенности. Это противоречит нормам Конституции, а значит, весь бюджет на 2023 год принят без законных оснований.

«Общий законопроект о расходах был принят без кворума в Палате представителей, то есть не на законных основаниях, и является неконституционным. Федеральному правительству следует запретить его исполнение», – говорится в заявлении на сайте генпрокурора Техаса.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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