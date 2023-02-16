Лукашенко заявил, что Запад не будет восстанавливать Украину

Запад не поможет Киеву восстанавливать страну после завершения конфликта, уверен президент Белоруссии Александр Лукашенко. США и Европа найдут в мире «новый острый вопрос» и забудут про Украину.

Белорусский лидер отметил, что попытками продлить конфликт президент Украины Владимир Зеленский «уничтожает страну».

«Володя Зеленский уничтожает Украину. Понимаете, завтра появится новый острый вопрос. И туда будет все повернуто. Забудут про Украину. Это надо будет сто лет, чтобы восстановить страну. Никто не поможет», – сказал Лукашенко во время общения с журналистами.

Но и принятая Киевом помощь от Запада будет стоить Украине самостоятельности: страну разделят на части под управлением других государств.

«Вы Россию обвиняете. О, это вы хотите руками поляков расчленить Украину. Если это надо Украине, Зеленскому – пусть воюют. Но это точно не надо обычным людям», – цитирует президента его пресс-служба.

По мнению Лукашенко, ситуация на Украине была только предлогом для развязывания вооруженного конфликта. Он призвал Украину и западные страны перестать накалять обстановку и начать мирные переговоры.

«Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию. Только США нужна эта бойня», – добавил президент.

Минск, Наталья Рязанова

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