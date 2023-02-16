Нуланд выступила за удары по Крыму

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд на онлайн-брифинге в четверг, 16 февраля, заявила, что США считают военные базы в Крыму легитимными целями для украинских ударов, – сообщают СМИ.

Американский дипломат, в частности, сказала: «США поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам в Крыму. Это законные цели. Украина наносит по ним удары, и мы поддерживаем это. Это часть обеспечения прочного сдерживания России. Украина не будет в безопасности без демилитаризации Крыма».

Вашингтон, Иван Бабурин

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