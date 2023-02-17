Посольство России возмутилось одобрением США ударов по Крыму

Пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко счел заявление замгоссекретаря Виктории Нуланд о том, что США поддерживают удары ВСУ по целям в Крыму, подтверждением прямой вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине.

«Высказывания высокопоставленного представителя Госдепартамента от 16 февраля о поддержке ВСУ в нанесении ударов по Крыму – четкое подтверждение позиции России о непосредственной вовлеченности Соединенных Штатов в конфликт», – приводятся слова российского дипломата в телеграм-канале дипмиссии РФ в США.

По мнению Гиренко, слова Нуланд являются признанием того, что администрация США подпитывает амбиции киевского режима по нападению на Россию.

Более того, как подчеркнул дипломат, «это не просто риторика Вашингтона, а конкретные действия».

Гиренко заявил, что США «активно снабжают Киев современными комплексами, которые используются для поражения российских регионов», консультируют украинских военачальников, де-факто вместе с ними «планируют операции» и участвуют «в наведении на цели вооружений». Это открыто признают и американские эксперты, указал он. По его словам, «именно США являются зачинщиком и разжигателем противостояния на Украине».

Как отметил российский дипломат, «натравливание» ВСУ на Крым сопоставимо с подталкиванием их к «атаке на Москву или Владивосток».

«Расцениваем подобную позицию Вашингтона как неприкрытое проявление воинственного настроя Соединенных Штатов по отношению к нашей стране», – заявил Гиренко.

Ранее Нуланд назвала военные объекты в Крыму «законными целями» для украинских военных. «Украина наносит по ним удары, и мы поддерживаем это», – заявила она.

Москва, Наталья Петрова

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