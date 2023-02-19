российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 19 февраля 2023, 10:52 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Россия нарастила производство гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Фото: Минобороны РФ

«Ростех» нарастил объемы выпуска гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«На поток встал давно, просто первоначально не требовалось такого количества. Поэтому мы сейчас увеличиваем», – сказал он в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Чемезов добавил, что «Ростех» сейчас производит огромное количество продукции для Минобороны России.

«Объемы производств военной продукции выросли значительно, в некоторых случаях – более чем в 50 раз», – добавил глава госкорпорации. Он уточнил, что большой рост в первую очередь касается боеприпасов.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Политика, Россия,