Россия нарастила производство гиперзвуковых ракет «Кинжал»

«Ростех» нарастил объемы выпуска гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал», сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.
«На поток встал давно, просто первоначально не требовалось такого количества. Поэтому мы сейчас увеличиваем», – сказал он в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».
Чемезов добавил, что «Ростех» сейчас производит огромное количество продукции для Минобороны России.
«Объемы производств военной продукции выросли значительно, в некоторых случаях – более чем в 50 раз», – добавил глава госкорпорации. Он уточнил, что большой рост в первую очередь касается боеприпасов.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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