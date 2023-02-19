Путин в послании Федеральному собранию оценит спецоперацию и ситуацию в мире

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделит много внимания теме специальной военной операции. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин». По его словам, глава государства даст оценку спецоперации, международной ситуации и выскажет свое видение дальнейшего развития страны.

«Конечно, на таком ответственном и очень сложном этапе нашего развития, нашей жизни все ожидают послания в надежде услышать оценку происходящего, оценку специальной военной операции, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдем развиваться дальше», – сказал Песков. Он отметил, что это главное, чего все ждут, и «главное, на чем так или иначе будет концентрироваться президент».

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что вся жизнь в России «сейчас крутится вокруг темы СВО».

«Специальная военная операция, так или иначе, влияет на всю нашу жизнь, влияет на жизнь на континенте и поэтому стоит ожидать, что президент уделить много внимания ей», – резюмировал он.

Владимир Путин огласит послание е Федеральному собранию 21 февраля. Мероприятие состоится в столичном Гостином дворе.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»