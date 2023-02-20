Прямые выборы мэра отменили в Новосибирске

Законодательное собрание Новосибирской области в понедельник, 20 февраля, приняло во втором, окончательном чтении законопроект об отмене прямых выборов мэра в Новосибирске и наукограде Кольцово.

За проект закона во втором чтении проголосовали 49 депутатов, 12 человек выступили против, один воздержался, трое не голосовали, сообщает «Интерфакс». В первом чтении законопроект был одобрен ранее сегодня: документ поддержали 50 депутатов, 13 выступили против, один воздержался.

За отмену прямых выборов мэров поддержали представители «Единой России» и ЛДПР. Против выступили депутаты от КПРФ и «Новых людей». Кроме того, в поддержку законопроекта высказался губернатор Андрей Травников.

Отмену прямых выборов мэра Новосибирска инициировала региональная общественная палата. В заксобрание законопроект внесла группа депутатов парламента региона в начале февраля. По словам инициаторов документа, цель документа – повышение эффективности работы органов местного самоуправления, сообщает «Коммерсантъ». «Модель конкурсного назначения мэра гарантирует, что к руководству придет грамотный и профессиональный управленец», – заявляла глава Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева.

Согласно законопроекту, прямые выборы заменят избранием мэра на конкурсной основе. Глав Новосибирска и Кольцово будет избирать соответствующий представительный орган муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на пять лет.

Закон вступит в силу после окончания срока полномочий действующих мэров Новосибирска коммуниста Анатолия Локтя и наукограда Кольцово Николая Красникова. Срок полномочий Локтя истекает в апреле 2024 года. Красников переизбран на новый пятилетний срок в 2020 году.

Прямые выборы глав городов – административных центров регионов сохранились в Хабаровске, Анадыре, Абакане, Якутске и Улан-Удэ.

Новосибирск, Наталья Петрова

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