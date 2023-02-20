Кремль дал совет властям Молдавии после заявления о «демилитаризации» Приднестровья

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков посоветовал руководству Молдавии быть осторожнее с заявлениями, касающимися российских миротворцев в Приднестровье и отношений с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ констатировал, что отношения двух стран сейчас «весьма и весьма напряженными» – молдавское руководство «делает акцент на всем антироссийском» и «скатывается в антироссийскую истерию».

«Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь самой Молдавии, и, конечно это вредит нашим двусторонним отношениям», – заявил Песков журналистам.

По его словам, Россия «была и есть весьма и весьма ответственной страной, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свои функции соответствующие».

«Ну и, конечно, нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожным с подобными заявлениями», – добавил представитель Кремля.

Ранее новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Приднестровье нужно «демилитаризовать» и вывести оттуда российских миротворцев, поскольку Россия, считает он, пытается повлиять на демократические процессы в Молдавии.

Москва, Наталья Петрова

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